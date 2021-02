No a russi e cinesi Zaia | arrivano offerte di vaccino | Trattative in corso

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Debbo anche dire - non con tanta sorpresa - che anche oggi nella posta che ho visto abbiamo altre tre realtà che propongono vaccini. Due ieri. Cioè, quindi sarà perché noi siamo sempre in cresta all'onda con tutte le novità - soprattutto con il Covid abbiamo dato prova di essere sempre con le ultime novità all'avanguardia - vedo che c'è comunque, effettivamente, chi propone vaccini. Depurati da quelli, che hanno stessa dignità ma non a livello di EMA, che propongono Sputnik e cinese. Ci sono anche quelli, ma io do per scontato che finché non sarà approvato, mettiamo via gli indirizzi e basta”. Così il Presidente della Regione Veneto Lucaal tradizionale punto stampa sulla situazione Covid-19 in diretta su Facebook. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev