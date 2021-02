Nessuno ha potuto salvare Stefano, ucciso dal peso dell’albero che stava abbattendo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A Vernio un uomo, Stefano Scatizzi, è morto in uno sventurato incidente mentre badava al suo agriturismo: Per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare. Stefano Scatizzi, taglialegna di professione e marito della direttrice dell’agriturismo Fonte al Romito, è deceduto in seguito alle ferite riportate in un tragico incidente che – come in altri sfortunati casi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A Vernio un uomo,Scatizzi, è morto in uno sventurato incidente mentre badava al suo agriturismo: Per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare.Scatizzi, taglialegna di professione e marito della direttrice dell’agriturismo Fonte al Romito, è deceduto in seguito alle ferite riportate in un tragico incidente che – come in altri sfortunati casi L'articolo proviene da Leggilo.org.

marcellocorbo : @drunkside41 Per me uno vale l'altro. L'allenatore buono (unica speranza per noi tifosi) deve arrivare a luglio. Ma… - Renia16246818 : @aliceaincelea @arietiesauriti Ripeto mia cara Santa io non ti conosco. Per quanto mi riguarda tu avresti potuto pu… - itsme_dgg : L'ho già detto e lo confermo, non è colpa dei compagni se non riesce ad esprimersi nè tanto meno colpa della loro c… - avesvaleeh : @_SpaceJay___ Guarda, avendo avuto l'esperienza personale, vedendo il video avrei quasi potuto scommettere che la s… -