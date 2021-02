Lutto per Jurgen Klopp, morta la madre: “Per me era tutto” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un grave Lutto ha colpito il noto allenatore di calcio, Jurgen Klopp, morta la madre: “Per me era tutto”, non ha potuto salutarla. Jurgen Klopp è rimasto devastato dopo la morte della madre di 81 anni: “Per me significava tutto”, ha detto l’allenatore del Liverpool che a causa delle norme sul Coronavirus non è potuto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un graveha colpito il noto allenatore di calcio,la: “Per me era”, non ha potuto salutarla.è rimasto devastato dopo la morte delladi 81 anni: “Per me significava”, ha detto l’allenatore del Liverpool che a causa delle norme sul Coronavirus non è potuto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

