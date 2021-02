LIVE Australian Open 2021, risultati 10 febbraio in DIRETTA: avanza Serena Williams, eliminata la canadese Bianca Vanessa Andreescu (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.30 Nel torneo femminile la statunitense Serena Williams batte la serba Nina Stojanovic per 6-3 6-0, mentre nel torneo maschile l’argentino Diego Sebastian Schwartzman elimina il francese Alexandre Muller per 6-2 6-0 6-3 ed il canadese Félix Auger-Aliassime supera l’Australiano James Duckworth per 6-4 6-1 6-2. 03.00 Addirittura già 5 i finali pervenuti nei primi incontri del tabellone femminile: la tennista di Cina Taipei Su-Wei Hsieh elimina la canadese Bianca Vanessa Andreescu per 6-3 6-2, la boema Marketa Vondrousova supera la canadese Rebecca Marino per 6-1 7-5, la bielorussa Aryna Sabalenka batte la russa Darya Kasatkina per 7-6 6-3, la statunitense Ann ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.30 Nel torneo femminile la statunitensebatte la serba Nina Stojanovic per 6-3 6-0, mentre nel torneo maschile l’argentino Diego Sebastian Schwartzman elimina il francese Alexandre Muller per 6-2 6-0 6-3 ed ilFélix Auger-Aliassime supera l’o James Duckworth per 6-4 6-1 6-2. 03.00 Addirittura già 5 i finali pervenuti nei primi incontri del tabellone femminile: la tennista di Cina Taipei Su-Wei Hsieh elimina laper 6-3 6-2, la boema Marketa Vondrousova supera laRebecca Marino per 6-1 7-5, la bielorussa Aryna Sabalenka batte la russa Darya Kasatkina per 7-6 6-3, la statunitense Ann ...

