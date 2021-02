L’Italia sotto “scacco” dei Cinquestelle, ancora in dubbio il voto on line su Draghi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) "E' un braccio di ferro fra Grillo e Casaleggio": così a Montecitorio viene descritto lo stallo in corso nel Movimento 5 stelle, dopo il rinvio del voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau per decidere l'adesione o meno al governo Draghi. Nei gruppi di Camera e Senato, racconta un parlamentare, la maggioranza non vuole il pronunciamento degli iscritti. E non si fida della gestione affidata a Davide Casaleggio, da tempo in rotta di collisione con gli orientamenti "governisti" prevalenti a Roma: "Alla Camera è contraria al voto on line quasi la totalità dei deputati - dice la fonte stellata - almeno a giudicare dalle riunioni dei direttivi con i presidenti di commissione e i capigruppo in commissione. Al Senato un po' meno ma è comunque una maggioranza, anche se non c'è stato un voto su questo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 10 febbraio 2021) "E' un braccio di ferro fra Grillo e Casaleggio": così a Montecitorio viene descritto lo stallo in corso nel Movimento 5 stelle, dopo il rinvio deldegli iscritti sulla piattaforma Rousseau per decidere l'adesione o meno al governo. Nei gruppi di Camera e Senato, racconta un parlamentare, la maggioranza non vuole il pronunciamento degli iscritti. E non si fida della gestione affidata a Davide Casaleggio, da tempo in rotta di collisione con gli orientamenti "governisti" prevalenti a Roma: "Alla Camera è contraria alonquasi la totalità dei deputati - dice la fonte stellata - almeno a giudicare dalle riunioni dei direttivi con i presidenti di commissione e i capigruppo in commissione. Al Senato un po' meno ma è comunque una maggioranza, anche se non c'è stato unsu questo ...

