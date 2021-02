L’International School of Bergamo in prima linea per un uso consapevole della rete

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ieri, martedì 9 febbraio, è stata la 18° giornata mondiale del Safer Internet Day, promossa da InSafe, network europeo dei Centri nazionali per la sicurezza in. In tutta Europa molte scuole di ogni ordine e grado hanno messo in campo iniziative per innalzare lazza circa l’uso appropriato e sicuro di Internet. Dalla nostra esperienza è importante che si inizi fin dai primi anni delle elementari, e che lo si faccia in modo pratico. La difficoltà più grossa infatti è non cadere nel facile rifugio “ ma tanto non succederà proprio a me”. Alofgli insegnanti si sono messi in gioco con piccoli test ma molto efficaci: basta una foto postata sull’account Facebook personale, per dimostrare ai bambini che può letteralmente fare il giro del mondo (con la gentile ...