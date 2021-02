Le “Rogne” Economiche di Draghi | Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza

Leggi su youreduaction

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tra i tanti compiti che il premier incaricato Mariodovrà affrontare c’è la delicata questione delle eliminazioni della100 e deldi. La flessibilità del pensionamento, infatti, mal si adatterebbe ai criteri dettati dalla Commissione Europea mentre per quanto riguarda ildi, nato per aiutare le persone in difficoltà