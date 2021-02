Laura Pausini agli Oscar 2021 | Io Sì Seen nella shortlist

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

E il film adesso resta 'dentro' gli Oscar anche per la miglior canzone originale: Io sì (Seen) , scritta dae Niccolò Agliardi con Diane Warren, è nella rosa dei brani tra cui verrà ...Tra i 15 film ancora in corsa per gli Oscar 2021 nella categoria miglior canzone c'è ancora Io Sì (Seen) , brano portante de La vita davanti a sè , scritto da Diane Warren,e Niccolò ...Notizie agrodolci dalle shortlist per gli Oscar 2021: c’è “Notturno” di Rosi per i documentari ma non c’è “La vita ...“Io Sì (Seen)”, la canzone cantata da Laura Pausini che fa da colonna sonora di “La Vita Davanti a Se”, il film di Edoardo Ponti con ...