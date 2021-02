Juventus, L’Équipe boccia la “nuova” Champions League di Andrea Agnelli (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non c’è pace per Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus, nonché presidente dell’ECA, dopo gli screzi di ieri sera con Antonio Conte in Coppa Italia, è stato al centro dell’editoriale odierno di Vincent Duluc, prima firma de L’Équipe. Oggetto di critica aspra è stata la nuova Champions League ideata da Agnelli, visto come “uno di quelli che fanno più del male all’idea di universalità del calcio”. Secondo il giornalista e scrittore, “lo sport più universale del pianeta è confiscato da una casta davanti alla quale si piegano le istituzioni per timore di uscire dai giochi e di non poter più condividerne i benefici”. Infatti, nemmeno l’UEFA viene risparmiata da questa feroce critica: “Troppo debole o troppo ambigua per resistere, abbandonando così la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non c’è pace per. Il presidente della, nonché presidente dell’ECA, dopo gli screzi di ieri sera con Antonio Conte in Coppa Italia, è stato al centro dell’editoriale odierno di Vincent Duluc, prima firma de. Oggetto di critica aspra è stata laideata da, visto come “uno di quelli che fanno più del male all’idea di universalità del calcio”. Secondo il giornalista e scrittore, “lo sport più universale del pianeta è confiscato da una casta davanti alla quale si piegano le istituzioni per timore di uscire dai giochi e di non poter più condividerne i benefici”. Infatti, nemmeno l’UEFA viene risparmiata da questa feroce critica: “Troppo debole o troppo ambigua per resistere, abbandonando così la ...

