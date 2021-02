Governo Draghi, caos tra i 5 stelle: rinviato il voto su Rousseau (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non si placano le tensioni all’interno del Movimento 5 stelle. Governisti, attendisti, scissionisti, insicuri, la crisi di Governo ha portato in queste settimane all’inasprimento dei conflitti interni al Movimento. Il Governo Draghi sta portando questi conflitti all’estremo, con la conseguenza che qualunque scelta possa fare il Movimento nei confronti del nuovo Governo, il rischio che molti parlamentari non seguano una direttiva unica si è praticamente trasformato in realtà. Nella giornata di ieri, un incontro su Zoom tra i parlamentari e gli attivisti ribelli organizzato da Luca Di Giuseppe, ha raccolto tutte gli animi contrari al Governo con Draghi, sebbene anche all’interno dello stesso incontro ci siano state diverse idee. Barbara Lezzi avrebbe optato per ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non si placano le tensioni all’interno del Movimento 5. Governisti, attendisti, scissionisti, insicuri, la crisi diha portato in queste settimane all’inasprimento dei conflitti interni al Movimento. Ilsta portando questi conflitti all’estremo, con la conseguenza che qualunque scelta possa fare il Movimento nei confronti del nuovo, il rischio che molti parlamentari non seguano una direttiva unica si è praticamente trasformato in realtà. Nella giornata di ieri, un incontro su Zoom tra i parlamentari e gli attivisti ribelli organizzato da Luca Di Giuseppe, ha raccolto tutte gli animi contrari alcon, sebbene anche all’interno dello stesso incontro ci siano state diverse idee. Barbara Lezzi avrebbe optato per ...

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - ricpuglisi : Ho un dubbio: per quale buffa ragione il @Mov5Stelle deve necessariamente far parte della maggioranza parlamentare… - DavideSilvestr6 : RT @enzoben43: Assordante il silenzio del PD,mentre Grillo porta a passeggio Draghi,impedendogli di sciogliere la riserva e dar vita al nuo… - ferdi_uliano : RT @FIMCislStampa: #Draghi parte dal dialogo e per i lavoratori è già promosso. Parla #Benaglia (#Fim-Cisl) -