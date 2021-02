Da Draghi il via libera a un super ministero per la transizione ecologica. Spunta l’ipotesi di un inviato speciale per il Clima (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alla fine il ministero della transizione ecologica nel nascente governo Draghi ci sarà. Lo ha riferito la presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi al termine dell’incontro della delegazione degli ambientalisti con il premier incaricato. Il garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo nelle ultime ore aveva chiesto fortemente questo ministero, citando casi simili in Francia, Spagna, Svizzera e auspicando l’accorpamento tra i ministeri dello Sviluppo Economico e quello dell’Ambiente, guidati finora rispettivamente dai ministri Stefano Patuanelli e da Sergio Costa. Draghi vuole governo «europeista, atlantista e ambientalista» Nel corso dell’incontro, durante il quale Draghi ha adottato lo stesso atteggiamento delle consultazioni con i partiti, facendo domande e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alla fine ildellanel nascente governoci sarà. Lo ha riferito la presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi al termine dell’incontro della delegazione degli ambientalisti con il premier incaricato. Il garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo nelle ultime ore aveva chiesto fortemente questo, citando casi simili in Francia, Spagna, Svizzera e auspicando l’accorpamento tra i ministeri dello Sviluppo Economico e quello dell’Ambiente, guidati finora rispettivamente dai ministri Stefano Patuanelli e da Sergio Costa.vuole governo «europeista, atlantista e ambientalista» Nel corso dell’incontro, durante il qualeha adottato lo stesso atteggiamento delle consultazioni con i partiti, facendo domande e ...

