Critic’s Choice Awards | trionfo di Netflix e dei Fincher

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) I, premi assegnati da parte dell’associazione americana dei critici cinematografici e televisivi, si terranno il prossimo 7 marzo. In un anno difficile, dalla distribuzione in sala quasi inesistente, i titolila fanno da padrone. Il “suo” Mank, di David, trionfa, con 12 nomination, e su 10 candidati a Miglior film, quattro sono prodotti proprio dalla famosa piattaforma in streaming (oltre al citato Mank, Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom, Il processo ai Chicago 7). C’è spazio anche per il cinema indipendente, rappresentato da Minari, che ha ben dieci candidature, tra cui miglior film e Nomadland, Leone d’oro a Venezia. Il compianto attore Chadwick Boseman è il primo ad ottenere due candidature postume nello stesso anno, per Da 5 Bloods e Ma Rainey’s Black ...