Covid: oggi 12.956 casi e 336 morti, positività al 4,1% (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Complessivamente sono 310.994 i tamponi nelle ultime 24 ore in Italia, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi (12.956) che sale al 4,1% dal 3,9% di ieri. Le persone attualmente positive ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Complessivamente sono 310.994 i tamponi nelle ultime 24 ore in Italia, con un tasso dirispetto ai nuovi(12.956) che sale al 4,1% dal 3,9% di ieri. Le persone attualmente positive ...

