COVID, il bollettino dell'Asl di Avellino: escalation di contagi ad Atripalda (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL'Azienda Sanitaria Locale comunica su 959 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 36 persone: – 2, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 8, residenti nel comune di Atripalda; – 4, residenti nel comune di Avella; – 4, residenti nel comune di Avellino; – 4, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Bonito; – 1, residente nel comune di Domicella; – 2, residenti nel comune di Lauro; – 3, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 2, residenti nel comune di Montemiletto; – 1, residente nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Nusco; – 1, residente nel comune di Summonte; – 1, residente nel comune di Torre Le Nocelle; – 1, residente nel comune di Zungoli. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi ...

