Campagna Vaccinale Anti-Covid 19, 7000 dosi per completare la prima fase (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL'Asl di Avellino è pronta a completare la fase I della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19. Con la consegna di 6 confezioni da 195 flaconi di vaccino Pfizer (per un totale di 7.020 dosi disponibili) verrà somministrata la prima dose di vaccino per le restanti categorie presenti nella fase I del Piano Vaccinale della Regione Campania. Intanto, nella serata di ieri sono state consegnate anche le prime dosi del vaccino Astrazeneca (17 flaconi da 10 dosi) che verranno destinate, secondo direttive regionali, al personale scolastico, come da protocollo, per docenti e non docenti di età inferiore ai 55 anni, e progressivamente fino alla copertura completa.

