Borrelli a Pozzuoli | La terra si alza di 12 mm al mese Tutto sotto controllo ma in autunno prove di evacuazione

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nei Campi Flegrei “c’è in atto un fenomeno di bradisismo dal 2012 attentamente monitorato dalla comunità scientifica, la caldera è attentamente monitorata”. Lo ha detto Angelo, capo del Dipartimento di Protezione civile, aper un incontro con la cittadinanza, trasmesso in streaming, per fare il punto sulla situazione della caldera dei Campi Flegrei. Nella zona, ha ricordato, si registra “un sollevamento di 12 millimetri al. Siamo in una situazione di attenzione e non ci sono ragioni per cambiare lo scenario. Il territorio è quello che è, siamo su una caldera e quindi viviamo quelle che sono le condizioni di un’area con un vulcano che èi piedi”. Un’area, halineato, “anche densamente popolata e questa è una delle ...