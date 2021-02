Belen Rodriguez la chiacchierata con la cognata | “Quando dirò che sono incinta…”

Leggi su solonotizie24

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)Spinalbese – Solonotizie24è davvero follemente innamorata del fidanzato Antonino Spinalbese e, in particolar modo, ha anche una grande simpatia per la sorella del compagno che a quanto pare ha già conquistato il suo cuore. Non a caso, durante una conversazione tra le due donne ecco che arriva la fatidica affermazione: “gliche”. In queste ultime settime non si è fatto altro che parlare della gravidanza di, tutti alla ricerca d’indizi che potessero confermare la dolce attesa nei video, nei post e nel tentativo d’intravedere un pancino che la showgirl in questi mesi ha sempre cercato di nascondere gelosamente. ...