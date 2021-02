Avanti un altro, il trionfo di Paolo Bonolis: "Chi partecipa allo show in prima serata", novità clamorose (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un ritorno in grande, grandissimo stile per Paolo Bonolis con Avanti un altro, il game-show di Canale 5, che si ripresenta con dieci appuntamenti in prima serata. Con Bonolis, ovviamente, anche Luca Laurenti. Dopo l'ottimo riscontro degli speciali di prime time già andati in onda, Canale 5 stavolta ha chiesto al conduttore una corposa serie di appuntamenti serali: più che un quiz, infatti, Avanti un altro è un varietà a tutti gli effetti, per Mediaset un prodotto di punta. E lo share parla chiarissimo. Come sottolinea TvBlog, che tratta la questione, "gli speciali di prima serata di Avanti un altro dunque diventano una vera e propria serie di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un ritorno in grande, grandissimo stile perconun, il game-di Canale 5, che si ripresenta con dieci appuntamenti in. Con, ovviamente, anche Luca Laurenti. Dopo l'ottimo riscontro degli speciali di prime time già andati in onda, Canale 5 stavolta ha chiesto al conduttore una corposa serie di appuntamenti serali: più che un quiz, infatti,unè un varietà a tutti gli effetti, per Mediaset un prodotto di punta. E lo share parla chiarissimo. Come sottolinea TvBlog, che tratta la questione, "gli speciali didiundunque diventano una vera e propria serie di ...

