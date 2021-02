A Giorgio Parisi il prestigioso Wolf Prize per la fisica 2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il fisico teorico Giorgio Parisi, ricercatore dell’INFN Istituto Nazionale di fisica Nucleare, professore alla Sapienza Università di Roma e presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, è stato insignito del prestigioso Wolf Prize per la fisica 2021 “per le sue scoperte pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei sistemi complessi”. “Sono estremamente contento ed onorato per aver ricevuto questo premio prestigioso non solo per essere stato inserito in una compagnia molto prestigiosa, nella quale ritrovo con molti amici, ma anche per essere stato messo in relazione diretta con Riccardo Wolf, persona che ammiro moltissimo per le sue capacità scientifiche e il grande impegno ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il fisico teorico, ricercatore dell’INFN Istituto Nazionale diNucleare, professore alla Sapienza Università di Roma e presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, è stato insignito delper la“per le sue scoperte pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei sistemi complessi”. “Sono estremamente contento ed onorato per aver ricevuto questo premionon solo per essere stato inserito in una compagnia molto prestigiosa, nella quale ritrovo con molti amici, ma anche per essere stato messo in relazione diretta con Riccardo, persona che ammiro moltissimo per le sue capacità scientifiche e il grande impegno ...

