Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2021 ore 16 | 30

(Di martedì 9 febbraio 2021)9 FEBBRAIOORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE A PARTIRE DALLA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 18 – 24 ORE E’ PREVISTA ALLERTA GIALLA IN TUTTA LACON PRECIPITAZIONI SPARSE CON FORTI RAFFICHE DI VENTO VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE, IN PARTICOLARE SULLA DIRAMAZIONENORD DOVE SEGNALIAMO PIOGGIA TRA IL BIVIO CON LA A1 FIRENZEE IL RACCORDO ANULARE PASSIAMO ALLA VIABILITA’ SULLA CASSIA BIS INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA. E’ AL MOMENTO ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. SEGNALIAMO INOLTRE SEMPRE SULLA ...