Strage dell'Heysel, la Regione Piemonte istituisce giornata in ricordo delle vittime (Di martedì 9 febbraio 2021) La Regione Piemonte istituisce la giornata in memoria delle 'vittime dell'Heysel': il 29 maggio di ogni anno sarà ricordata ufficialmente la tragedia costata la vita a 39 tifosi, di cui 32 italiani, prima della finale di Coppa dei Campioni del 1985 Juventus-Liverpool, a Bruxelles, poi vinta dai bianconeri. "Il nostro è un gesto simbolico – spiegano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore allo Sport, Fabrizio Ricca – che però vuole avere anche un effetto pratico: istituzionalizzare ufficialmente una giornata dedicata alla memoria di tutte le persone che persero la vita all'Heysel vuole dire tener vivo il ricordo di tanti innocenti uccisi da una violenza brutale e immotivata ma vuole anche dire ...

