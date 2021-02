Sci alpino | la maledizione dei Mondiali! Domani nevicata abbondante | da giovedì freddo polare e minime vicine ai -20°!

(Di martedì 9 febbraio 2021) I Mondiali 2021 di scisembrano per il momento maledetti: il maltempo imperversa a Cortina d’Ampezzo e non si è ancora riusciti a gareggiare. Ladi ieri ha costretto il rinvio di una settimana della combinata femminile, la nebbia di oggi ha impedito la disputa del superG femminile e a questo punto gli organizzatori saranno chiamati a rivedere completamente il programma dei prossimi giorni per questa rassegna iridata. Anche perchéè prevista una fitta, dunque la combinata maschile è a serio rischio. Le ipotesi, per il momento, sono varie e si attendono notizie da parte della Federazione Internazionale, ma le previsioni meteo sono molto chiare.pere poi temperature polari a partire dae per tutto il fine settimana, ...

Pres_Casellati : Forza Cortina! Capitale mondiale dello sci alpino!In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati sulle nostre Dolomi… - Coninews : Cortina d’Ampezzo è pronta per due settimane di pura magia. ?? Con una cerimonia suggestiva, dominata dall’unicità… - _Carabinieri_ : Nel segno del Tricolore, trasportato dagli sciatori dell’Arma dei #carabinieri, hanno avuto ufficialmente inizio i… - vitasportivait : RT @realpeppons: Dato che l’attesa di #Cortina2021 è essa stessa Cortina 2021, vi invito ad ascoltare il nostro podcast dedicato sia ai mon… - Campioni_cn : Mondiali di sci alpino: nebbia a Cortina, partenza del super-G femminile posticipata alle 14 -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

OA Sport

Altra falsa partenza per i Mondiali di Cortina. Dopo la cancellazione ieri della combinata femminile, il SuperG femminile che avrebbe dovuto aprire oggi la rassegna iridata, è stato annullata per ...Niente da fare, il Mondiale dia Cortina non riesce proprio a partire. Dopo la cancellazione della combinata femminile prevista per lunedì e il posticipo del Super G maschile , anche il Super G femminile deve alzare ...I Mondiali 2021 di sci alpino sembrano per il momento maledetti: il maltempo imperversa a Cortina d'Ampezzo e non si è ancora riusciti a gareggiare. La nevicata di ieri ha costretto il rinvio di una s ...La partenza è ora prevista alle ore 14.30, gli organizzatori si stanno dando da fare per abbassare il cancelletto e partire regolarmente. Il meteo sta rendendo complicata questa rassegna iridata e da ...