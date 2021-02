Sanremo | Mei e Voci per la Libertà approvano le sagome di Zaki

Leggi su dire

(Di martedì 9 febbraio 2021) BOLOGNA – Giordano Sangiorgi, patron del Meeting degli Indipendenti (Mei) e Michele Lionello, direttore artistico di Voci per la Libertà, “appoggiano pienamente la proposta” di Amnesty International Italia di far sedere le sagome di cartone di Patrick Zaki come pubblico alla prossima edizione del festival di Sanremo e sottolineano “l’importanza della musica come strumento universale per diffondere la difesa dei diritti umani”. Non sono bastate 12 ore di musica live (seppur in streaming), 200 partecipanti e decine di migliaia di visualizzazioni seppur in streaming: per gli organizzatori della maratona musicale di ieri dedicata all’attivista egiziano Zaki “la mobilitazione non si ferma”.