Sanremo | Ibra | «Sto arrivando | facciamo un altro record»

(Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo i traguardi calcistici già raggiunti in carriera, Zlatanhimovic vuole battere ildi spettatori di. E’ stato lo stesso attaccante del Milan a lanciare la sfida in vista della prossima edizione del Festival, che si terrà a marzo. «Tantiin carriera ma mi manca uno: spettatori di, Fiorello e Amadeus L'articolo

Noovyis : (Ibra confermato al Festival di Sanremo: “Preparatevi, sto arrivando. Battiamo un altro record”) Playhitmusic - - SkySport : Ibra a Sanremo, la promessa dello svedese - sportli26181512 : Sanremo 2021: Amadeus esalta Ibra, lo svedese: 'Faremo altri record': Nella conferenza stampa di presentazione del… - sportli26181512 : Amadeus: 'Ibra numero uno'. E Zlatan: 'Faremo altri record': Amadeus: 'Ibra numero uno'. E Zlatan: 'Faremo altri re… - Gazzetta_it : Festival #Sanremo, #Amadeus schiera l'asso: “#Ibra numero uno”. E #Zlatan: “Faremo altri record” -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Ibra

Dal 2 al 6 marzo facciamo altro: mettiamo in crisi. Ci vorrebbe quello bravo a fare le ... poi i 300 spettatori in sala, poi i figuranti, poi niente figuranti e lascio il festival, poiche ...è un personaggio tutto da scoprire, è un numero uno in tante cose, lo vedrete!". La risposta di Ibrahimovic sui social lascia sperare in un grande: "Preparatevi, sto arrivando. Facciamo ...Il dubbio legato alla partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al prossimo festival di Sanremo è stato sciolto: Amadeus, presentatore e direttore artistico in ..."Amadeus mi ha graziato permettendomi di essere presente ogni sera con un quadro. Sto preparando qualcosa di mai visto prima: qualcosa che parlerà di me ...