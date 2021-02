Riforme PA | giustizia e fisco | ecco il piano di Draghi

(Di martedì 9 febbraio 2021) Comincia a delinearsi il profilo del nuovo Governo con il Premier incaricato Marioche ieri è stato impegnato nel secondo giro di consultazioni nel corso delle quali l’ex Presidente della BCE non si è limitato all’ascolto ma ha iniziato a tratteggiare i confini programmatici:su PA,, inserite in una forte cornice europeista con un richiamo all’atlantismo. Sulle sfide, secondo quanto riportato dal senatore Nencini,“è arrivato a mettere sul tavolo la questione di un bilancio comune europeo e quindi una visione che non riguarda soltanto il presente ma un’impostazione futura”. Centrale nell’agenda l’ambiente che “innerverà” tutti gli ambiti di investimenti, nell’ottica di una “riconversione ambientale” del sistema produttivo. E la scuola: a partire dalla ...

