Recovery Fund e Piano Marshall | tra analogie e divergenze

(Di martedì 9 febbraio 2021) “” è oggigiorno una delle espressioni più inflazionate nel dibattito pubblico contemporaneo. Ogni progetto di ampio respiro (o presunto tale) per il rilancio di un settore economico, di un’area geografica, di una filiera produttiva viene etichettato come il “” del settore. E negli ultimi anni abbiamo sentito parlare di “Piani” per l’Africa, InsideOver.

ItaliaViva : C'è ancora qualche ombra certo, ma focalizziamoci sulle luci: con il Recovery Fund abbiamo imboccato la strada gius… - borghi_claudio : Faccio notare che adesso allora non serve nemmeno la parte prestiti del recovery fund - V94Valerio : RT @AndreaRoventini: L’Italia ha il problema dell’emigrazione (e del lavoro) dei giovani. Il Recovery Fund deve mettere al centro la cresci… - giampierocalapa : RT @GiovaValentini: Questo è il gruppo parlamentare europeo di cui la Lega di Salvini è il partito maggiore. Che cosa c’entra con il govern… - AndreaRoventini : L’Italia ha il problema dell’emigrazione (e del lavoro) dei giovani. Il Recovery Fund deve mettere al centro la cre… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund

Buona parte delle risorse in arrivo dal"andranno restituite", perciò, se "non saranno impiegate in maniera produttiva, i problemi non saranno alleviati ma accresciuti dal maggiore indebitamento : l'attuazione del Piano va ...Obiettivo? L'assalto alla diligenza del(LaPresse) – Nei Recovery plan nazionali “bisogna trovare il giusto equilibrio tra riforme e investimenti”. Non vogliamo un patchwork di misure limitate con poco impatto, vogliamo a misure che portino ...Milano, 9 feb. Non vogliamo un patchwork di misure limitate con poco impatto, vogliamo a misure che portino a una trasformazione”. (LaPresse) – “Gli Stati dovranno includere misure verdi e digitali pe ...