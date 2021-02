Pomeriggio 5, Floriana Secondi si sfoga duramente dopo essere stata esclusa dall’Isola dei Famosi – VIDEO (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi a Pomeriggio 5 è stato dedicato uno spazio al gossip e ai reality. Tra i vari opinionisti in studio Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello, e Giovanni Ciacci. Floriana è stata interrogata dalla conduttrice riguardo una Instagram Story pubblicata sul suo profilo: l’ex concorrente infatti ha condiviso un sondaggio chiedendo se Ciacci potesse essere considerato “famoso”. Il sondaggio ha dato esito negativo con più del 90%. Floriana ha quindi spiegato di aver fatto la Story poiché sarebbe stata scartata da un celebre reality, a quanto pare l’Isola dei Famosi, mentre il suo collega Ciacci, almeno secondo i rumors, ne farà parte. Giovanni Ciacci non ha confermato l’indiscrezione, ma Floriana ha ... Leggi su trendit (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi a5 è stato dedicato uno spazio al gossip e ai reality. Tra i vari opinionisti in studio, ex concorrente del Grande Fratello, e Giovanni Ciacci.interrogata dalla conduttrice riguardo una Instagram Story pubblicata sul suo profilo: l’ex concorrente infatti ha condiviso un sondaggio chiedendo se Ciacci potesseconsiderato “famoso”. Il sondaggio ha dato esito negativo con più del 90%.ha quindi spiegato di aver fatto la Story poiché sarebbescartata da un celebre reality, a quanto pare l’Isola dei, mentre il suo collega Ciacci, almeno secondo i rumors, ne farà parte. Giovanni Ciacci non ha confermato l’indiscrezione, maha ...

