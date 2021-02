Parma, arriva il transfer di Pellè: ci sarà contro il Verona (Di martedì 9 febbraio 2021) Buone notizie per il Parma: in giornata è arrivato il transfer di Graziano Pellè, che sarà quindi finalmente a disposizione di D’Aversa, per cercare di migliorare la capacità realizzativa dei ducali. L’attaccante potrà quindi essere presente nella sfida di lunedì sera contro l’Hellas Verona, anche se sarà da valutare il minutaggio che gli verrà concesso. Solo domani, infatti, l’ex attaccante del Luneng svolgerà il suo primo allenamento con la squadra. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Buone notizie per il: in giornata èto ildi Graziano, chequindi finalmente a disposizione di D’Aversa, per cercare di migliorare la capacità realizzativa dei ducali. L’attaccante potrà quindi essere presente nella sfida di lunedì seral’Hellas, anche seda valutare il minutaggio che gli verrà concesso. Solo domani, infatti, l’ex attaccante del Luneng svolgerà il suo primo allenamento con la squadra. SportFace.

sportface2016 : #Parma, arriva il transfer di #Pellé: ci sarà contro il Verona - CampoFattore : #Parma, arriva il transfer per Pellè: sarà disponibile contro il #Verona - ParmaLiveTweet : Cardone: 'Il Parma ha difficoltà fisiche, arriva sempre per secondo. Non c'è tempo per aspettare'… - Daniele20052013 : A Parma con Pellè c'è anche la sexy Viky Varga: l’allenamento è bollente FOTO e VIDEO - SEMPREFMILAN : RT @cmdotcom: A #Parma con #Pellè c'è anche la sexy #VikyVarga: l’allenamento è bollente FOTO e VIDEO -