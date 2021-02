Neve a Roma, torna il gelo: possibili nevicate in settimana (Di martedì 9 febbraio 2021) Weekend Romantico di San Valentino sotto la Neve? E’ probabile perché da domenica 14 febbraio potrebbe arrivare, su buona parte dell’Europa, un’ondata di gelo. Ma nevicherà anche a Roma? E’ solo una speranza o potrebbe davvero accadere? Sono queste le domande che negli ultimi giorni si rincorrono ovunque sui social perché sono in tanti a sperare che la Neve imbianchi la Capitale, come è successo proprio nel mese di febbraio di ben 3 anni fa. Roma, qualche timido fiocco cade sulla Capitale: ecco le segnalazioni Qualche timido fiocco di Neve è già caduto nella Capitale il 17 gennaio scorso. Si ripeterà o ci sarà una vera e propria nevicata come sperano in molti? Neve a Roma, torna il gelo In Italia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) Weekendntico di San Valentino sotto la? E’ probabile perché da domenica 14 febbraio potrebbe arrivare, su buona parte dell’Europa, un’ondata di. Ma nevicherà anche a? E’ solo una speranza o potrebbe davvero accadere? Sono queste le domande che negli ultimi giorni si rincorrono ovunque sui social perché sono in tanti a sperare che laimbianchi la Capitale, come è successo proprio nel mese di febbraio di ben 3 anni fa., qualche timido fiocco cade sulla Capitale: ecco le segnalazioni Qualche timido fiocco diè già caduto nella Capitale il 17 gennaio scorso. Si ripeterà o ci sarà una vera e propria nevicata come sperano in molti?ilIn Italia ...

CorriereCitta : #Neve a Roma, torna il gelo: possibili nevicate in settimana - canaledieci : ALLERTA METEO, SU ROMA E IL LITORALE IN ARRIVO FORTI PIOGGE E VENTI DI BURRASCA Poi la svolta: il Burian porterà la… - AntoBruno10 : @alex70414460 A Roma non c'è neve, piove. - MMmarco0 : @gianlucaguidi Ci sono possibilità ma quando si parla di neve a Roma è bene essere prudenti almeno fino a 12-18 ore prima dell'evento. - MarcoMaleSempre : @maritosenzacena almeno lì c'è la neve, a Roma al parco quella che cammina con i bastoni da montagna come se stesse scalando l'Everest. -