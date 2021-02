Napoli, 31 contagiati tra studenti e docenti. L’elenco dei positivi quartiere per quartiere (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 31 i nuovi positivi al Coronavirus nelle scuole di Napoli di ogni ordine e grado nelle ultime 24 ore. Tra i contagiati ci sono 25 studenti (5 dell’infanzia, 6 primaria, 8 medie, 6 superiori) e 6 docenti (2 infanzia, 1 primaria, 2 medie, 1 superiori). Napoli, 31 contagiati tra studenti e docenti. L’elenco dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 31 i nuovial Coronavirus nelle scuole didi ogni ordine e grado nelle ultime 24 ore. Tra ici sono 25(5 dell’infanzia, 6 primaria, 8 medie, 6 superiori) e 6(2 infanzia, 1 primaria, 2 medie, 1 superiori)., 31tradei L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

