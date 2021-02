Milly Carlucci e quella paura in diretta tv: “Mi sono spaventata” (Di martedì 9 febbraio 2021) Si chiacchiera ancora sull’imprevisto avvenuto in quel de Il Cantante Mascherato e che riguarda la maschera del Baby Alieno, dentro il quale non si celava una sola persona ma ben 4, tutti i Ricchi e Poveri. Impossibile dimenticare quanto accaduto ovvero l’interruzione dello show proprio perché, costretti tutti e 4 dentro una sola maschera, il gruppo ha iniziato ad avere problemi con l’ossigeno. Un momento non proprio dei più felici per inaugurare la nuova edizione del programma e sul quale ora ritorna Milly Carlucci. Baby Alieno e il malore in diretta: imprevisto o previsto? Sebbene qualcuno, come Alberto Dandolo, pensi che quanto accaduto non sia stata affatto un imprevisto ma un “malore” pianificato nella scaletta del programma per lanciare ancor più l’intero show alla sua prima puntata, quanto accaduto al Baby Alieno a Il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Si chiacchiera ancora sull’imprevisto avvenuto in quel de Il Cantante Mascherato e che riguarda la maschera del Baby Alieno, dentro il quale non si celava una sola persona ma ben 4, tutti i Ricchi e Poveri. Impossibile dimenticare quanto accaduto ovvero l’interruzione dello show proprio perché, costretti tutti e 4 dentro una sola maschera, il gruppo ha iniziato ad avere problemi con l’ossigeno. Un momento non proprio dei più felici per inaugurare la nuova edizione del programma e sul quale ora ritorna. Baby Alieno e il malore in: imprevisto o previsto? Sebbene qualcuno, come Alberto Dandolo, pensi che quanto accaduto non sia stata affatto un imprevisto ma un “malore” pianificato nella scaletta del programma per lanciare ancor più l’intero show alla sua prima puntata, quanto accaduto al Baby Alieno a Il ...

