L’attrice Shailene Woodley prossima alle nozze?

Leggi su 361magazine

(Di martedì 9 febbraio 2021)dovrebbe convolare acon il quarterback dei Green Bay Packers Aaron Rodgersattrice di “Tutta Colpa delle Stelle” e della serie “Big Little Lies” si sposa o almeno così sembra. Dall’America e dal magazine “People” ne sono certi. Da mesi si dice che sia legata al quarterback dei Green Bay Packers di 37 anni, Aaron Rodgers. Il giocatore, che ieri ha giocato e perso il Super Bowl ha annunciato in un’intervista a fine match di essersi fidanzato. Secondo le notizie che arrivano oltreoceano i due sarebbero impegnati da diverso tempo e ora sarebbero pronti al grande passo. Il condizionale è d’obbligo perché la presunta coppia non ha mai ufficializzato la relazione.in passato è stata legata a un altro sportivo ovvero il giocatore di rugby Ben Volavo con cui però ha ...