La Caserma | puntata mercoledì 10 febbraio | festa a sorpresa | lezione sulle donne in guerra

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 9 febbraio 2021) Domani,10, torna su il terzo appuntamento con La. In prima serata su Rai 2, le 21 matricole dovranno entrare in aula per unasul ruolo della donna nella storia. Ad impartire lasarà un ospite d’onore: Aldo Cazzullo. Nuovo appuntamento con La, l’avventura televisiva di Rai2, in collaborazione … L'articolo proviene da Velvet Gossip.