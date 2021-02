Insulti a Orsato | Baronio squalificato per due giornate

Leggi su ilnapolista

Squalifica di due turni per Roberto De Zerbi, per aver insultato l'arbitro. L'ex tecnico della Primavera del Napoli, ora nello staff tecnico di Andrea Pirlo alla Juventus, è stato fermato per due turni dal Giudice Sportivo per "avere, al 45° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un'espressione insultante", durante la gara contro la Roma. Il tecnico nello staff bianconero aveva protestato per un fallo non fischiato su Arthur nell'azione di un angolo concesso alla Roma ed era stato espulso.