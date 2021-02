Ibis sacro avvistato per la prima volta a Pescara (Di martedì 9 febbraio 2021) avvistato a Pescara per la prima volta l’Ibis sacro: si tratta di un uccello bellissimo, venerato nell’antico Egitto Alcune segnalazioni c’erano state, ma per la prima volta si riesce a testimoniare la presenza dell’Ibis, uccello sacro e venerato dell’antico Egitto, in Abruzzo e, nello specifico, nel pescarese. A renderlo noto è la Stazione Ornitologica Abruzzese che… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 9 febbraio 2021)per lal’: si tratta di un uccello bellissimo, venerato nell’antico Egitto Alcune segnalazioni c’erano state, ma per lasi riesce a testimoniare la presenza dell’, uccelloe venerato dell’antico Egitto, in Abruzzo e, nello specifico, nel pescarese. A renderlo noto è la Stazione Ornitologica Abruzzese che… L'articolo Corriere Nazionale.

