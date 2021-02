I big dei partiti alla Camera in coro: "Fiducia in Draghi" (Di martedì 9 febbraio 2021) AGI - E' il giorno dei big a Montecitorio. Uno ad uno, tutti i leader delle principali forze politiche si siedono davanti a Mario Draghi. E al termine del secondo giro di consultazioni, è pressochè un coro di sì all'ex numero uno della Bce. Fatta eccezione per Giorgia Meloni, che conferma il posizionamento di FdI all'opposizione, e date per scontate le sfumature meno entusiastiche da parte del Movimento 5 stelle, che attende il responso degli iscritti su Rousseau per dire se entrerà a far parte della partita o meno, tutti i leader, da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini, passando per Nicola Zingaretti e Matteo Renzi (c'è anche Beppe Grillo, ma resta silente in pubblico), escono dai colloqui con il premier incaricato sottolineando i punti condivisi più che le perplessità. Non che dubbi e timori non ci siano, e attraversano più o meno tutti i ... Leggi su agi (Di martedì 9 febbraio 2021) AGI - E' il giorno dei big a Montecitorio. Uno ad uno, tutti i leader delle principali forze politiche si siedono davanti a Mario. E al termine del secondo giro di consultazioni, è pressochè undi sì all'ex numero uno della Bce. Fatta eccezione per Giorgia Meloni, che conferma il posizionamento di FdI all'opposizione, e date per scontate le sfumature meno entusiastiche da parte del Movimento 5 stelle, che attende il responso degli iscritti su Rousseau per dire se entrerà a far parte della partita o meno, tutti i leader, da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini, passando per Nicola Zingaretti e Matteo Renzi (c'è anche Beppe Grillo, ma resta silente in pubblico), escono dai colloqui con il premier incaricato sottolineando i punti condivisi più che le perplessità. Non che dubbi e timori non ci siano, e attraversano più o meno tutti i ...

