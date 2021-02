Highlights Juventus-Inter 0-0, Coppa Italia 2020/2021 (VIDEO) (Di martedì 9 febbraio 2021) Il VIDEO con gli Highlights di Juventus-Inter 0-0, match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2020/2021. All’Allianz Stadium reti inviolate nella prima frazione, nella ripresa succede ben poco e i padroni di casa riescono a ottenere questo pareggio che vale il passaggio del turno e l’approdo in finale, eliminazione per i nerazzurri apparsi oggi spenti. In alto le immagini salienti. LE PAGELLE DEL MATCH Juventus IN FINALE DI Coppa Italia SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Ilcon glidi0-0, match valido per la semifinale di ritorno di. All’Allianz Stadium reti inviolate nella prima frazione, nella ripresa succede ben poco e i padroni di casa riescono a ottenere questo pareggio che vale il passaggio del turno e l’approdo in finale, eliminazione per i nerazzurri apparsi oggi spenti. In alto le immagini salienti. LE PAGELLE DEL MATCHIN FINALE DISportFace.

