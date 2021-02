Governo ultime notizie | revisione calendario scolastico Draghi Cosa cambia

(Di martedì 9 febbraio 2021): Marionon si è ancora insediato a Palazzo Chigi ma già circolano alcune indiscrezioni sul programma che vorrebbe mettere in campo. Ecco quali dovrebbero essere i temi prioritari per l’ex Presidente della BCE: in cima alla lista c’è la scuola.: le prime indiscrezioni sul programma di: forze politiche molto distanti tra loro forniranno il proprio sostegno al nuovo esecutivo, al Presidente del Consiglio di prossima nomina Mariotoccherà fare la cosiddetta “sintesi”. Cominciano a circolare diverse indiscrezioni sul programma che l’ex Presidente della BCE vorrebbe mettere in campo una volta ...

fanpage : Bonino: 'Nessun imbarazzo a governare coi leghisti' #8febbraio - fanpage : Nicola Fratoianni lapidario contro Matteo Salvini - fanpage : 'Siccome Salvini in 12 ore è diventato da sovranista a europeista, magari diventa anche femminista”… - repubblica : ?? Governo, Draghi avvia le consultazioni con i partiti maggiori: da sciogliere le ultime incognite. Segui la giorna… - infoitinterno : Governo Draghi, ultime news: oggi ultimo giorno di consultazioni, nel programma scuola, vaccini e sostegno al lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Governo ultime

... non ha escluso la possibilità di entrare nel futuroguidato da Mario Draghi. ' Su questo ... di cui si parla molto nellesettimane, per la Viola non rappresentano una 'via di salvezza' ...Questee l'organico delsi trovano di per sé separati, non a causa di differenze superficiali, ma per differenze di strategia e tattica per il cambiamento sociale e politico del paese. ...La scommessa sui mercati è quella sulla ripresa economica grazie alla campagna vaccinale e agli stimoli fiscali per la ripresa dell’economia ...Sul grande caos delle amministrative napoletane - dove tutte le certezze acquisite dal centrosinistra allargato sono avvolte da una fitta nebbia dopo la caduta del governo Conte - sta per abbattersi..