Governo Draghi, Salvini: “Ministro? Non direi no” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Io Ministro? Non mi tirerei indietro”. Sono le parole di Matteo Salvini a ‘Fuori dal coro’ in onda stasera su Rete 4. “Se mi si chiede di far parte di una squadra, io, per carattere, la partita me la gioco, non sto in panchina a guardare gli altri e a criticare”. “Se mi venisse chiesto di dare il contributo, in base alla mie competenze, perché non sono un politico onnisciente, buono per tutte le poltrone, sicuramente non mi tirerei indietro”. “Difesa o agricoltura? Non sono buono per tutte le stagioni, che può fare il Ministro diverso in base alle stagioni”, risponde il leader della Lega. “La ruspa? In questo momento la usiamo per costruire, ci sono i cantieri da far ripartire, far ripartire l’edilizia vuol dire creare un milione di posti di lavoro”. “Andare d’accordo con chi chiedeva il mio processo? Patti chiari, amicizia lunga” ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) “Io? Non mi tirerei indietro”. Sono le parole di Matteoa ‘Fuori dal coro’ in onda stasera su Rete 4. “Se mi si chiede di far parte di una squadra, io, per carattere, la partita me la gioco, non sto in panchina a guardare gli altri e a criticare”. “Se mi venisse chiesto di dare il contributo, in base alla mie competenze, perché non sono un politico onnisciente, buono per tutte le poltrone, sicuramente non mi tirerei indietro”. “Difesa o agricoltura? Non sono buono per tutte le stagioni, che può fare ildiverso in base alle stagioni”, risponde il leader della Lega. “La ruspa? In questo momento la usiamo per costruire, ci sono i cantieri da far ripartire, far ripartire l’edilizia vuol dire creare un milione di posti di lavoro”. “Andare d’accordo con chi chiedeva il mio processo? Patti chiari, amicizia lunga” ...

