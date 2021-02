Governo Draghi, Meloni prende tempo: “Astensione? Aspettiamo quadro definitivo” (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb – Una cosa sembra certa: Fratelli d’Italia non voterà la fiducia al Governo guidato da Mario Draghi. Resta però da scogliere un dubbio: si asterrà o punterà al secco “No”? Su questo Giorgia Meloni prende tempo. “Aspettiamo il quadro completo: squadra di Governo, programma articolato”, dice il leader di Fratelli d’Italia alla stampa, al termine dell’incontro con il premier incaricato. “Dopodiché, ovviamente, convocheremo gli organi del partito, la Direzione nazionale, quando avremo il quadro. E prenderemo una decisione definitiva”. Meloni: “Non votiamo fiducia, ma opposizione responsabile” Non è una scelta di poco conto, perché esprimere una netta contrarietà al nuovo esecutivo porrebbe FdI ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb – Una cosa sembra certa: Fratelli d’Italia non voterà la fiducia alguidato da Mario. Resta però da scogliere un dubbio: si asterrà o punterà al secco “No”? Su questo Giorgia. “ilcompleto: squadra di, programma articolato”, dice il leader di Fratelli d’Italia alla stampa, al termine dell’incontro con il premier incaricato. “Dopodiché, ovviamente, convocheremo gli organi del partito, la Direzione nazionale, quando avremo il. Eremo una decisione definitiva”.: “Non votiamo fiducia, ma opposizione responsabile” Non è una scelta di poco conto, perché esprimere una netta contrarietà al nuovo esecutivo porrebbe FdI ...

