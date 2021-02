Governo Draghi, Lezzi: “Voto Rousseau preveda anche astensione” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Chiedo formalmente al capo politico che tra i quesiti previsti per domani e giovedì sul Governo Draghi, sia compresa anche l’opzione dell’astensione”. Lo dice, parlando con l’Adnkronos, la senatrice M5S Barbara Lezzi. L’opzione dell’astensione, spiega la parlamentare salentina, “ci consentirebbe piena libertà di valutare ogni provvedimento presentato in Parlamento e saremmo più forti di incidere sulle scelte del Governo che dovrebbe, comunque, considerare che 1/3 dei parlamentari voterebbe solo leggi utili ai cittadini e respingerebbe le incursioni di Berlusconi, Renzi e Salvini”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) “Chiedo formalmente al capo politico che tra i quesiti previsti per domani e giovedì sul, sia compresal’opzione dell’”. Lo dice, parlando con l’Adnkronos, la senatrice M5S Barbara. L’opzione dell’, spiega la parlamentare salentina, “ci consentirebbe piena libertà di valutare ogni provvedimento presentato in Parlamento e saremmo più forti di incidere sulle scelte delche dovrebbe, comunque, considerare che 1/3 dei parlamentari voterebbe solo leggi utili ai cittadini e respingerebbe le incursioni di Berlusconi, Renzi e Salvini”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

