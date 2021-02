Governo Draghi, Bellanova (Italia viva): “Come ci sentiamo con Salvini in maggioranza? Bisogna partire dai temi e non dalle persone” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Ci sentiamo Come chi sente di rispondere a un appello importante di Mattarella che tiene conto delle condizioni del Paese che ha bisogno che il meglio delle forze parlamentari e sociali siano impegnati a costruire un futuro”. Così Teresa Bellanova, della delegazione di Italia viva risponde a chi le chiede Come ci si senta a stare nella stessa maggioranza con la Lega. “Il programma di Draghi ci vede assolutamente convinti nel sostegno: punta su questioni su cui battiamo da tempo. Bisogna partire dai temi e non dalle persone“, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) “Cichi sente di rispondere a un appello importante di Mattarella che tiene conto delle condizioni del Paese che ha bisogno che il meglio delle forze parlamentari e sociali siano impegnati a costruire un futuro”. Così Teresa, della delegazione dirisponde a chi le chiedeci si senta a stare nella stessacon la Lega. “Il programma dici vede assolutamente convinti nel sostegno: punta su questioni su cui battiamo da tempo.daie non“, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - VocePinerolese : RT @andreapurgatori: A tutti i teorici del fumo, le parole del presidente Mattarella: “Faccio un appello alle forze politiche per un govern… - SensoDiNausea : Governo draghi, linee guida: Si fa come dice lui altrimenti tutti al voto, vi tagliano le poltrone e vi tocca andare a lavorare. Fine. -