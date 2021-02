Governo | Berlusconi “Con Draghi senza calcoli di parte”

(Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Circostanze eccezionali richiedono risposte eccezionali. Impongono alla classe dirigente del Paese di mettere dale distinzioni, gli interessi di, ipolitici o elettorali e di dare una risposta di alto profilo, adeguata alla gravità della situazione. Il momento è davvero gravissimo, per l’Italia e per il mondo intero, certamente è la fase storica peggiore dopo la Seconda Guerra mondiale”. Così Silvio, leader di Forza Italia, in un’intervista al quotidiano La Repubblica, motiva il sì al. Peril presidente del Consiglio incaricato “ha davanti un compito davvero difficile ma deve riuscire”. “Sunon mi sono mai sbagliato. E sono certo di non sbagliare neppure questa ...

Quanto al M5s, la cui ala più ortodossa è in rivolta e non ritiene compatibile la loro presenza al governo proprio con Fi, Berlusconi osserva: 'Credo che dimostrazioni di infantilismo politico come ...