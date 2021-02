Gomorra 5, Marco D’Amore: “Il mio cuore ha la ferita aperta dell’addio. Manca poco” (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMarco D’Amore ha chiuso con Gomorra 5, almeno in parte. Sono terminate, infatti, le riprese dei primi cinque episodi diretti dall’attore e regista casertano; gli altri cinque porteranno la firma di Claudio Cupellini, al timone della serie fin dalla prima stagione. Con una foto che arriva direttamente dal set dell’ultima stagione, l’attore che ha dato vita all’amato Ciro l’Immortale, ha deciso di dire stop alla serie che lo ha fatto conoscere al grande pubblico e con un post sentito e drammatico ricorda il dramma della pandemia, il fastidio di lavorare tra protocolli e mascherine ma anche le perdite e, in particolare, la morte di Gianni Di Prisco, l’ispettore di produzione della celebre serie portato via dal Covid lo scorso novembre. “Non ci hanno fermato le mascherine, i tamponi, le preoccupazioni e il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiha chiuso con5, almeno in parte. Sono terminate, infatti, le riprese dei primi cinque episodi diretti dall’attore e regista casertano; gli altri cinque porteranno la firma di Claudio Cupellini, al timone della serie fin dalla prima stagione. Con una foto che arriva direttamente dal set dell’ultima stagione, l’attore che ha dato vita all’amato Ciro l’Immortale, ha deciso di dire stop alla serie che lo ha fatto conoscere al grande pubblico e con un post sentito e drammatico ricorda il dramma della pandemia, il fastidio di lavorare tra protocolli e mascherine ma anche le perdite e, in particolare, la morte di Gianni Di Prisco, l’ispettore di produzione della celebre serie portato via dal Covid lo scorso novembre. “Non ci hanno fermato le mascherine, i tamponi, le preoccupazioni e il ...

ciroimmobile : Mo ce ripigliamm' tutt' chell che è 'o nuost .. ???? @SalvioEspo @damore_marco #gomorra Grazie @Twitter - ScorpioAngel_ : Marco D Amore ha finito le riprese di #gomorra5 Quindi Genny ‘o fa a festa ?!? Vedremo #gomorra - Rosa30904132 : @damore_marco Non vediamo l'ora sicuramente sarà un successo, IO HO SEMPRE CREDUTO IN TE, IN VOI, È SONO SICURA CHE… - alessio_gaudino : RT @fanpage: È appena apparso ne #IlCommissarioRicciardi: il ritorno di Marco Palvetti, indimenticabile 'Salvatore Conte' di Gomorra https:… - Enzolott : Ma l'uomo che si fa chiamare #Falco è il Salvatore Conte di Gomorra Marco Palvetti #IlCommissarioRicciardi -