F1, il Monaco F1 Racing Team potrebbe entrare nel gruppo (Di martedì 9 febbraio 2021) Una nuova formazione potrebbe entrare nel Mondiale di F1. Salvatore Gandolfo, fondatore della società di gestione Monaco Increase Management, è il protagonista di questo inedito progetto che porterebbe ad 11 i Team presenti sulla griglia di partenza. Dopo un tentativo nel 2019 attraverso le esistente strutture della Campos Racing, questa nuova realtà sarebbe pronta ad entrare nel breve futuro nella massima formula con l'introduzione dei nuovi regolamenti, previsti per il 2022. L'imprenditore spagnolo al vertice di questo programma ha dichiarato ai microfoni di 'Motorsport.com': "L'attuale progetto Monaco F1 Racing Team è stato il primo, già nel 2019, a programmare discussioni concrete con la governance della Formula 1 per una entry. La ...

