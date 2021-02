Di Battista: 'Voterò no al governo Draghi ma l'opzione astensione sarebbe ragionevole' (Di martedì 9 febbraio 2021) Gli stracci continuano a volare. E l'anima che è rimasta ancorata al 'vaffa' ha già fatto sapere come la pensa: 'Io non ho mai detto in vita mia votate in un determinato modo, posso dire come Voterò ... Leggi su globalist (Di martedì 9 febbraio 2021) Gli stracci continuano a volare. E l'anima che è rimasta ancorata al 'vaffa' ha già fatto sapere come la pensa: 'Io non ho mai detto in vita mia votate in un determinato modo, posso dire come...

Di Battista: 'Voterò no al governo Draghi ma l'opzione astensione sarebbe ragionevole'

18.09 - 'Io domanino, perché non posso accettare quello che ho definito un assembramento parlamentare pericoloso'. Così Alessandro Di(M5S), intervistato da Andrea Scanzi in diretta ...... posso dire comeio e'no'. Non posso accettare quello che ho definito un assembramento parlamentare pericoloso". Così Alessandro Disulla consultazione alla piattaforma ...