DayDreamer in onda stasera su Canale 5: matrimonio a sorpresa nelle anticipazioni del 9 febbraio 2021 (Di martedì 9 febbraio 2021) DayDreamer - Le ali del sogno torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con 4 episodi e le anticipazioni del 9 febbraio 2021 annunciano un matrimonio a sorpresa! DayDreamer torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con 4 episodi. Le anticipazioni del 9 febbraio 2021 annunciano un matrimonio a sorpresa che Huma e Mevkibe non avranno il tempo di rovinare. L'incontro tra Huma e Nihat è un fallimento: Huma non accetta che Can e Sanem si sposino e propone una convivenza, scandalizzando Mevkibe e Nihat. Mentre Can e Sanem parlano dell'incontro disastroso, ricevono una telefonata: Leyla ed Emre stanno per sposarsi! Tutti si precipitano ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 febbraio 2021)- Le ali del sogno tornasu5 alle 21:30 con 4 episodi e ledel 9annunciano untornasu5 alle 21:30 con 4 episodi. Ledel 9annunciano unche Huma e Mevkibe non avranno il tempo di rovinare. L'incontro tra Huma e Nihat è un fallimento: Huma non accetta che Can e Sanem si sposino e propone una convivenza, scandalizzando Mevkibe e Nihat. Mentre Can e Sanem parlano dell'incontro disastroso, ricevono una telefonata: Leyla ed Emre stanno per sposarsi! Tutti si precipitano ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? DayDreamer in onda stasera su Canale 5: matrimonio a sorpresa nelle anticipazioni del 9 febbraio 2021… - ItalyCan : RT @MasterAb88: BOOM #DayDreamerPrimeTime Confermato fino ad aprile in prima serata. Andrà in onda il martedì quando non ci sono partite… - SDany89 : RT @MasterAb88: BOOM #DayDreamerPrimeTime Confermato fino ad aprile in prima serata. Andrà in onda il martedì quando non ci sono partite… - Catia36950158 : RT @AlwaysWith_Can: DayDreamer continuerà ad andare in onda di martedì in prima serata, ma solo quando non ci sarà la Champions. Resta all… - katnicparabatai : RT @MasterAb88: BOOM #DayDreamerPrimeTime Confermato fino ad aprile in prima serata. Andrà in onda il martedì quando non ci sono partite… -