Coppa Italia, è un’impresa da “pazza Inter” (Di martedì 9 febbraio 2021) Missione da “pazza Inter” in Coppa Italia. I nerazzurri, protagonisti con la Juventus nell’ultimo atto della semifinale della competizione nazionale, sono chiamati a ribaltare un risultato fortemente negativo acquisito dopo l’andata del Giuseppe Meazza: in terra lombarda, infatti, i bianconeri di Andrea Pirlo hanno colto la vittoria in rimonta sugli antagonisti del “Derby d’Italia” grazie alla doppietta, l’ennesima di una carriera scintillante, griffata da Cristiano Ronaldo. Nel ritorno di questa sera, in programma alle ore 20:45 all’Allianz Stadium, Antonio Conte dovrà divenire protagonista di una piccola impresa che dovrebbe spalancare ai suoi le porte della finale. Coppa Italia, Inter nella tana della Juventus: impresa possibile? L’impresa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Missione da “” in. I nerazzurri, protagonisti con la Juventus nell’ultimo atto della semifinale della competizione nazionale, sono chiamati a ribaltare un risultato fortemente negativo acquisito dopo l’andata del Giuseppe Meazza: in terra lombarda, infatti, i bianconeri di Andrea Pirlo hanno colto la vittoria in rimonta sugli antagonisti del “Derby d’” grazie alla doppietta, l’ennesima di una carriera scintillante, griffata da Cristiano Ronaldo. Nel ritorno di questa sera, in programma alle ore 20:45 all’Allianz Stadium, Antonio Conte dovrà divenire protagonista di una piccola impresa che dovrebbe spalancare ai suoi le porte della finale.nella tana della Juventus: impresa possibile? L’impresa ...

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e approdano in f… - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Mariani l'arbitro di #JuventusInter in Coppa Italia ?? - Gazzetta_it : #Buffon, la Procura non procede per la presunta #bestemmia al gol di #Lautaro #Juventus - infobetting : Atalanta-Napoli (coppa Italia, 10 febbraio ore 20:45): formazioni, quote, - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Il pallone racconta - Coppa Italia di fuoco - -