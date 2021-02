Commisso: “Le prossime 3 gare voglio 3 vittorie per una classifica migliore” (Di martedì 9 febbraio 2021) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai media ufficiali del club toscano dei progetti, del nuovo stadio e del futuro della Fiorentina. Queste le sue parole: “È stato un periodo molto impegnativo, abbiamo annunciato il nostro Centro Sportivo. Ho parlato con la prima squadra in privato e siamo al punto che dobbiamo fare buone partite e vincere. È vero che nelle ultime 5 partite abbiamo perso con Inter e Napoli, ma è pur vero che abbiamo fatto 7 punti in 5 gare. Questa media va bene, non è perfetta, ma va bene. Le prossime partite contro Sampdoria, Spezia e Udinese dobbiamo vincerle o quantomeno provare a farlo perché non c’è più tempo disponibile per pensare al futuro. Il futuro è oggi, i giocatori sanno che bisogna giocare forte. Mi auguro che quando tornerò saremo in una bella posizione così da poter programmare ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) Il presidente della Fiorentina, Rocco, ha parlato ai media ufficiali del club toscano dei progetti, del nuovo stadio e del futuro della Fiorentina. Queste le sue parole: “È stato un periodo molto impegnativo, abbiamo annunciato il nostro Centro Sportivo. Ho parlato con la prima squadra in privato e siamo al punto che dobbiamo fare buone partite e vincere. È vero che nelle ultime 5 partite abbiamo perso con Inter e Napoli, ma è pur vero che abbiamo fatto 7 punti in 5. Questa media va bene, non è perfetta, ma va bene. Lepartite contro Sampdoria, Spezia e Udinese dobbiamo vincerle o quantomeno provare a farlo perché non c’è più tempo disponibile per pensare al futuro. Il futuro è oggi, i giocatori sanno che bisogna giocare forte. Mi auguro che quando tornerò saremo in una bella posizione così da poter programmare ...

sportli26181512 : Fiorentina, Commissa: 'I risultati mancano, ma la programmazione c'è sempre stata. Prossime 3 gare importanti, lo s… - Fiorentinanews : Commisso: 'Ho parlato con la squadra, dobbiamo far di tutto per vincere le prossime tre partite. Per la Fiorentina… -