Chi è Peppe Iodice: vita privata e carriera del comico italiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Chi è Peppe Iodice, il famoso comico e cabarettista italiano. Dai primi mesi del 2021 lo vediamo impegnato come ospite nel Comedy Show di Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile. Andiamo a scoprire come si è appassionato al teatro e chi è sua moglie. >> Chi è Cecilia Cantarano: vita privata e carriera della famosa Tiktoker Peppe Iodice: biografia Peppe Iodice nasce il 28 luglio del 1970 a Napoli, sotto il segno del Leone. Fin da ragazzino coltiva questa sua verve umoristica che tanto lo contraddistingue. Cosi, dopo essersi diplomato presso l'Accademia del Teatro diretta da Ernesto Calindri, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cabaret e del teatro comico

